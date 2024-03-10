坦言集：行穩致遠

一般分析少提，中國經濟其實正處於大發展的前夕。

一是房地產泡沫終於穿破了，中國經濟最大的隱憂便消除。當然，泡沫穿破帶來經濟一段時期萎縮。大部分屬於過往投入形成沒有市場的房地產資產，卻已經撇帳，對今後的影響只是部分轉為各類債務，但亦可逐步撇帳，投資者的損失巨大，但不如股票投資者，血汗盡失，也不會像股票投資者那樣迅速撤資。房地產屬不動產，市場上賣不掉便沉澱當地，投機所得的在市場套現不了便也留在當地。正因為房地產資產的流動性不及股票，資產部分因未完工而損耗，部分價值因市場價跌而失掉。可是原來的投入價值比泡沫的價值遠低，現在跌價，只是套現不了一時的浮財，資產擁有者損失還是有限。當然，貪官、大投機家的資產巨大，貪官資產被充公，大投機的資產因槓桿化高而可能全然喪失。資產的實物形態還在，損失的是投機投資資金。

中國房地產的問題是適逢全國人口開始下跌，實質需求與心理預期的需求也同時下跌，中國建房「效率」又高，供應過度十分嚴重。不過，泡沫過後浮財清洗，中國社會民生受到的衝擊有限。因城市不少人有一套房以上，農民工還有農村的居所，不會像歐美社會那樣出現大規模居民被逐出居所，流離失所，社會仍是穩定。守着最後一套的居所，或借助租金低下的租賃市場，中國城市居民仍可因重新積累，繼續努力，讓時間沖減房產過度供應的問題。

二是中國經濟以實體為主，服務金融比重較低。政府的堅持工業化，使中國並沒有全面去工業化，工業生產還佔巨大比重，農業亦堅持保留，就業機會便不會因房地產泡沫與金融的問題而大跌，反而在國際不景氣中，中國的生產成本下降，出現一時的通縮，尤其是在生產範疇，出口競爭力反而上升。且中國的一帶一路戰略正迎合國際市場上新興經濟的發展。全球非西方地區的工業化，個別未必成功，可不少大國表現亮麗，中國的出口市場便不因歐美的萎縮而受到打擊，同樣地可乘時而興，甚至進一步提高中國出口在國際經濟中的比重，國際競爭力和實力更強。

生產、出口配合地擴張，房地產泡沫穿破的消極因素可抵銷。此所以中國可有5%的經濟增長率。泡沫一穿，中國經濟更可行穩致遠了。