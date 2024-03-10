零食揭藏海洛英 泰返港青年斷正

市值670萬 貪免費旅行助毒販 香港海關前日在機場替一名剛外遊泰國返港的青年清關，期間察覺其行李的零食重量有異，關員拆開包裝檢查，揭發內藏約值670萬的懷疑海洛英，經調查後先後拘捕該名無業青年及一名90後接貨人。初步調查顯示，涉案人士受網上廣告招攬，在兩萬元報酬及免費旅遊利誘下淪為毒販「跑腿」。被捕兩人已被控以一項「販運危險藥物罪」，將於明日提堂。

行李清關重量見異常 海關機場科人員根據風險管理原則，前日揀選一名由泰國曼谷飛抵香港的本地男子進行清關，期間發現他的寄艙行李內有一批零食，零食包裝表面雖無異樣，惟其重量卻異常沉重，因而引起關員懷疑。關員決定作進一步檢查，在拆開零食包裝後，從中檢獲20塊、共重約7公斤的懷疑「雙獅地球牌」海洛英，估計毒品市值約670萬元，隨即拘捕該名26歲無業男子。

監控遞送 拘接貨人 海關毒品調查科接手跟進，並且展開監控遞送行動，直至昨日凌晨時分，人員再於赤鱲角香港國際機場拘捕一名懷疑接貨人。被捕人士是一名34歲本地男子，報稱無業。據了解，有人受網上廣告招攬，收取兩萬元酬勞及享受免費的7日泰國之旅，作為偷運毒品來港的報酬。兩名被捕人士已共同被控以一項「販運危險藥物」罪，明日在西九龍裁判法院提堂。海關正追查幕後主腦，不排除稍後會採取進一步拘捕行動。

復活節假期將至，海關提醒市民提高警覺，切勿因為貪圖金錢利益或免費旅遊，接受任何人的聘請或委託，參與販毒活動，以及運送受管制的物品進出香港。另外，市民不應在未確定物品屬性的情況下，貿然替他人運送物品。

據悉，「雙獅地球牌」是產自金三角地區的知名品牌，產品為純度99.9%的海洛英粉末，將之壓製成長方體磚狀，從而方便運輸。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。