綠Van收唔切油 撞九巴8人獲救

載客雙層九巴及一輛載客專線小巴，昨日上午順序沿荃灣青山公路行駛，當駛至愉景新城對開，據報九巴停泊一旁，惟尾隨小巴懷疑收掣不及，結果導致首尾相撞。意外中至少8人受傷，幸俱傷勢輕微，部分人需要送院，事故原因有待調查。另外昨日下午，一輛七人車在堅尼地城失控，剷上行人路撞毀花槽翻側，一名過路翁、七人車司機及兩乘客受傷，同需送院治理。

昨日上午近11時，一輛路線68M的載客雙層九巴，沿荃灣青山公路往九龍方向行駛，據悉巴士停靠一旁期間，一輛載客專線小巴隨後駛至，司機懷疑收掣不及，小巴直撼撞巴士車尾。有其他駕駛人士見狀，慌忙協助報案。

荃灣路段慢線一度封閉 救援人員接報趕至，意外中至少8人受傷，當中包括九巴車長、小巴上6名女乘客及一名男乘客，他們均傷勢輕微，經救護員敷治包紮後，其中3名傷者需由救護車送往荃灣仁濟醫院治理。涉事小巴車頭及九巴車尾俱有凹陷損毀，執法人員一度封鎖現場，以便調查意外經過及原因。受事故影響，青山公路-荃灣段（往九龍方向）近愉景新城慢線一度封閉，上址交通一度繁忙。

九巴回覆表示，上午11時許，九巴一輛68M線巴士沿青山公路駛至愉景新城燈位前，一輛小巴懷疑收掣不及從後撞到巴士車尾，巴士車長受輕傷，巴士上沒有乘客受傷。

七人車剷行人路釀4傷 另外，昨日下午1時許，一輛七人車沿堅尼地城城西道西行，在駛至卑路乍灣公園對開，車輛懷疑失控，剷上行人路並撞毀路邊花槽，彈起的碎片擊傷一名橫過馬路的老翁，七人車則向左翻側橫亘行人路。救援人員接報趕至，救出被困男司機及兩名乘客。意外中，一名老翁、七人車男司機及其兩名女兒俱告受傷，需由救護車送往瑪麗醫院治理。執法人員正就意外經過及原因展開調查。