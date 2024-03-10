要聞港聞

嘔吐跌倒 行山漢猝斃

行山漢嘔吐跌倒，送院搶救不治。 行山漢嘔吐跌倒，送院搶救不治。
行山漢嘔吐跌倒，送院搶救不治。
【本報訊】一名姓潘（36歲）男子，昨日上午在西貢麥理浩徑4段行山。至上午11時許，事主行至西貢山寮村對上路段，突感不適嘔吐並意外跌倒，未幾陷入昏迷，同行的友人見狀，慌忙報案求助。
救援人員接報趕至，把事主抬至山下交由救護車急送沙田威爾斯親王醫院搶救，惜最後被證實不治，至於事主死因有待驗屍後確定。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc