盜身份證剪貼頭像呃網貸 拘3人

【本報訊】深水埗區執法部門早前接獲線報，指有犯罪團夥在長沙灣海麗邨一個單位偽造身份證明文件，以詐騙手法擬向網上銀行申請貸款。初步調查顯示，騙徒透過不同途徑盜取身份證明文件，再以剪貼方式轉換身份證頭像，並利用寫有受害人資料的身份證明文件，再上傳至銀行的網上開戶系統，企圖瞞騙銀行身份辨識系統，當完成開戶程序，便申請銀行貸款。

至上周五，執法人員突擊搜查該單位，單位內當時有兩男一女。人員在單位內檢獲28張不屬於3人的身份證明文件，包括香港身份證、回鄉證、銀行卡、駕駛執照，以及俗稱「平安咭」的建築業安全訓練證明書。

圖瞞騙銀行辨識系統 同時，人員檢獲相信用於製作假證件的工具，包括兩部電腦、兩部掃描影印機、美術切割膠板、𠝹刀及噴膠，以及多張印有不同尺寸證件相頭像的貼紙，相信用於轉換身份證頭像。該3名本地男女，年齡介乎38至41歲，涉嫌「盜竊」及「偽造文書」被捕，已被扣留調查。人員仍在追查騙徒有否成功貸款。