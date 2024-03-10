3綫延誤 議員促港鐵交代

【本報訊】港鐵觀塘綫、荃灣綫及港島綫上月底因信號系統運作不暢順，令列車服務一度延誤，歷時約4小時才逐漸解決，對市民出入構成不便，事件亦引起政府關注。有議員認為，港鐵信號系統事故愈見頻繁，建議盡快在鐵路事宜小組委員會會議加入議程，並要求港鐵代表出席交代，包括若因軟件故障導致類似事故重現，港鐵將如何處理等。

上月29日早上8時許，因港鐵信號系統運作不暢順，觀塘綫、荃灣綫及港島綫個別的列車服務一度延誤，乘客候車時間較長，事件延至當日中午12時許才逐漸解決。及後港鐵表示，初步涉及中央及車站數據處理器連接不暢順，將檢視資訊發放安排。運輸及物流局亦在同日表示，政府非常關注該次港鐵延誤事件，機電工程署已即時到現場進行調查，要求港鐵公司盡快查明事故成因並提交調查報告。

更換信號系統數度延期 港鐵2015年斥資33億元，為7條港鐵路線更換新信號系統，原先估計荃灣綫於2019年完成更換工程，屬首條完成工程的路線。不過，相關工程數度延期，及至前年12月，港鐵公布，荃灣綫將於2025至26年度完成更換工程，而觀塘、港島及將軍澳綫則於2028至29年度完成。

議員田北辰指，港鐵信號系統事故愈見頻繁，建議盡快在鐵路事宜小組委員會會議加入議程，並要求港鐵代表出席交代事項，包括上月底的事故是否與現時硬件老化無關，並可支撐至2029年完成上述4條線路整體工程，以及若因軟件故障導致事故重現，港鐵將如何處理。