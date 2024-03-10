食肆預先走塑 指顧客普遍接受

【本報訊】管制即棄膠餐具和其他塑膠產品的相關法例，將於下月22日「地球日」開始實施。環境及生態局局長謝展寰和環保署署長徐浩光昨到牛頭角及葵涌3間食肆，了解餐廳業界為相關管制的準備情況。有食肆早於7年前堂食已轉用不銹鋼飲管，指顧客現已普遍接受；亦有食肆稱新措施對價錢方面有影響，但認為「走塑」是大勢所趨。

轉用高成本鋼飲管 位於牛頭角的食肆，早在7年前堂食已轉用不銹鋼飲管，負責人指，雖然鋼飲管成本更高但仍堅持，顧客亦由最初的質疑，到現在普遍接受。負責人又指，近日獲餐具供應商告知，因應政府的「走塑」政策，非塑膠餐具需求增加，稍後將會減價。位於葵涌的兩間食肆，雖然未轉用替代品餐具，但對新措施已有所了解，負責人稱新措施對價錢方面有影響，但認為「走塑」是大勢所趨，立法是應該的。

此外，對於坊間有意見，以為在管制即棄塑膠的新法例4月22日實施之後，有塑膠薄膜的紙杯均不能售賣。環境及生態局表示，其實政府的管制並非一刀切，只有發泡膠餐具是全面禁售，外賣常用的塑膠杯、碗和盒，仍然可以銷售。換言之，無論是即棄塑膠杯或是各類型的紙杯，不論有無塑膠淋膜，新法例實施後，外賣時仍然可以繼續用，商戶亦可以繼續售賣，不受影響。