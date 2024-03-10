牌照處派籌系統 周三全線使用

【本報訊】運輸署牌照事務處經常大排長龍，令續牌的車主及司機廢時失事。運輸署早前宣布，前年在九龍牌照事務處試行的派籌輪候系統，將於本周三（13日）起擴展至金鐘、沙田及觀塘的牌照事務處，每日合共派發980個籌號。市民取籌時必須輸入身份證明文件首四位數字或字母，每人限取一籌，不得轉讓；取籌後可經運輸署網頁或掃描籌號上的二維碼，了解派籌及叫號情況，毋須在現場等候。

日派980個 一人一籌 運輸署首席行政主任（牌照電腦計劃及牌照事務）李威儀表示，4間牌照事務處內的派籌輪候系統，將於本周三起，每個工作天上午9時及下午2時派發即日籌號，每日合共派發980個。市民取籌後，可經運輸署網頁或掃描籌號上的二維碼，知道派籌及叫號情況，毋須一直在現場等候，所有籌號須在指定時段使用。她又鼓勵市民盡量在網上遞交牌照申請，毋須親身前往牌照事務處輪候辦理申請；若申請資料齊備，運輸署一般在收到申請後的10個工作天內完成處理，將有關牌照或許可證以掛號信形式寄回申請人。

被問到預料派籌系統可縮短多少輪候時間，運輸署署理總行政主任（牌照事務）黃家智稱，參考九龍牌照事務處的經驗，派籌系統可給予市民不同的體驗，以往需要現場排隊，現時市民可以離開處理其他工作。他稱市民在叫號後返回牌照事務處，一般半小時內即可享用櫃位服務；若派籌系統故障，職員會改以人手派籌。