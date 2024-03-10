肥胖易引大腸癌埋身 風險飆4成新症急增

50至70歲市民 過半數未定期檢查防範 大腸癌是本港第二常見的癌症，也是第二致命的癌症。衞生署《非傳染病直擊》三月號指出，2022年本港共錄得2,270宗大腸癌登記死亡個案，而2012年至2021年期間的大腸癌新增病例數目，十年間已由每十萬名人口發現63.8宗，上升至每十萬名人口有79.6宗，大腸癌病例更佔所有新增癌症個案的15.3%。該署指港人肥胖情況嚴重(見圖)，建議50至70歲市民定期接受檢查，減低罹患大腸癌的風險。

逾半病例確診已屆晚期 衞生署指，多項流行病學研究顯示，肥胖與增加罹患大腸癌風險有關，中央肥胖者會比正常體重者患大腸癌風險增加42%（結腸癌和直腸癌的風險分別增加53%和20%）。報告亦談到本港大腸癌病人情況，逾半大腸癌（51.3%）病例在確診時已屬晚期，即癌細胞已擴散至鄰近淋巴結（第三期：26.9%），或進一步轉移至身體其他部位（第四期：24.4%）。

報告引述衞生署在2020至2022年度人口健康調查中顯示，發現15至84歲非住院人士中，超過三成人士屬於肥胖，另有逾兩成屬超重。若按年齡劃分，45至54歲組別肥胖或超重者比率最高。該署引述南韓一項跟訪超過330萬20至49歲人士的研究，發現持續肥胖者或中央肥胖者患早發性大腸癌風險分別增加9%和18%，而持續肥胖兼持續中央肥胖者患早發性大腸癌風險則高出19%。

籲多做運動少喝酒戒煙 雖然政府癌症預防及普查專家工作小組建議一般風險（50至70歲）的無症狀患者，應每一或兩年接受一次大便隱血測試或每5年接受一次乙狀結腸鏡檢查，或每10年接受一次大腸鏡檢查。但健康調查結果發現該年齡層的市民僅有不足一半人曾接受大便隱血測試或乙狀結腸鏡檢查。

衞生署建議市民主動接受檢查，及培養健康生活習慣，減少攝入紅肉及加工肉類、多做運動、避免飲酒及不要吸煙。

15至84歲港人肥胖或超重及中央肥胖比率