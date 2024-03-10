調查：2元乘車優惠 96%人撐維持

【本報訊】新一份《財政預算案》透露政府今年內完成2元乘車優惠及公共交通補貼計劃的檢討，明愛長者聯會昨公布一項調查發現，逾半人對預算案滿意程度一般，認為當中仍有不少改善空間，包括高達96%人同意政府應維持2元乘車優惠計劃，讓長者能繼續享用低廉交通費乘搭公共交通工具。聯會認為，政府檢討計劃時應作公開諮詢。

明愛長者聯會本月1日至6日期間在旗下40間長者服務單位，就財政預算案進行問卷調查，分別透過電話及網上問卷訪問了916名長者及護老者。結果發現，96%人同意要維持2元乘車優惠計劃，72.6%對計劃能減輕長者經濟點評5分，52.8%人認為計劃能促進長者外出消費，發展銀髮市場。

倡全面諮詢 讓長者發聲 調查又發現，不少長者指「有2蚊車坐多咗出街，可以去遠啲見識吓，約朋友舊街坊飲茶，個人冇咁自閉」。現時84歲獨居的譚婆婆指，多年前由深水埗搬遷到牛頭角區公屋，當初對新社區不適應，又擔心車費貴，造成自我孤立，足不出戶，現時最大得益是有「2蚊車」跨區與朋友見面，維持社交活動。

聯會認為，在經濟支援方面，物價高漲，出行交通支出大，計劃能起經濟支援作用，是一項德政，認為檢討要全面諮詢，讓長者知悉檢討內容及有發表意見機會，消除長者在不知悉檢討內容下產生憂慮，並同時建議延長檢討期，因8月全面實施樂悠咭，以實名登記，使用數據會更準確。