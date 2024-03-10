巴士小巴班次太疏 荔景山頭邨民折磨

等車長達30分鐘 麗瑤祖堯埋站常滿座 荔景山頭交通問題為人詬病多年，居民需乘搭小巴或巴士到港鐵站，再轉乘其他公共交通工具，惟邨內只有4條巴士線，而且班次疏落，居民亦難於繁忙時間乘搭小巴。有關注當區交通的組織昨公布調查發現，巴士小巴班次不足最受關注，當區居民對候車時間、班次、上落車地點及路線覆蓋等分項評分，全數不合格。有關注團體促政府正視問題，盡快改善荔景山頭交通配套問題。

插針式公屋麗瑤邨喜瑤樓於去年10月入伙後，為邨內新增約2,574人口，目前共有約萬名居民，連同祖堯邨約1.5萬人口，單是兩條屋邨已有2.5萬人。麗瑤居民關注組及祖堯交通關注組分別就巴士及小巴的候車時間、班次、上落車地點及路線覆蓋，向邨民進行評分調查。

兩邨交通評分 全數不合格 調查顯示，於兩條邨的所有項目全數不合格者，其中以麗瑤邨小巴候車時間評分最為惡劣，平均分僅0.91分（5分為滿分）；小巴及巴士班次平均分為1.07分及1.09分；祖堯邨的候車時間及班次的平均分，則分別為2.86分及2.38分。

居民李女士表示，當小巴去到麗瑤、祖堯，往往都滿座無位，等到第5架才上到車；亦有居民提及，邨內僅有的4條巴士線，其中3條班次疏落，一般需等候30分鐘，再者3條路線的巴士經常同時到達，若當區居民未能乘搭，需要等候長時間才有下一班車，難以預計行程時間。

調查又發現，近70%受訪者認為邨內巴士路線不足，近60%人同意將現有46X巴士線加設停站於麗瑤巴士總站，46.3%人認為區內需要增加至港島的路線。居民曾女士憶述，以往上班時需要先轉車至荔景站，搭車去中環還要再轉車，車資非常昂貴。

盼增設港島線 供雙層巴士 組織指，即使荃灣、大窩口、葵盛及葵芳等地區有設過海巴士線，但當區居民要面對轉車難題，變相要過海亦難上加難，建議巴士公司可在平日繁忙時間增設指定時間的班次，路線由麗瑤，經祖堯、西九龍走廊、西隧至會展站，將可大大方便荔景居民往返港島，解決上班、上學、放工和放學的問題。

就麗瑤邨及祖堯邨交通配套不合格情況，居民建議應加密小巴及巴士班次，並增設來回麗瑤、祖堯及荔景小巴專線；巴士公司亦應提供雙層巴士服務，以及為班次較密的265M、269M線增設分段收費，讓乘客可以較相宜的車費乘搭至港鐵站，以轉乘其他交通工具，有助疏通荔景山頭未能上車的情況。