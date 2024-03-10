國家發展成就館 選址未敲定 沙田文化博物館或有望保留

【本報訊】政府打算把位於尖東的科學館遷往沙田文化博物館重置，以騰出位置設立「國家發展和成就館」的計劃，惹來外界關注。文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日澄清，就科學館現址是否適合設立「國家發展和成就館」，當局從未作出詳細評估，又指在發展局幫助下，當局現正考慮和評估「國家發展成就館」的選址，不過具體定點未有定案，冀位置能方便市民及遊客，預料今年上半年會到立法會交代有關建議。

科學館空間有限 楊潤雄指成立「國家發展和成就館」的原意，是讓市民和外國人可以毋須踏足內地，亦能一睹內地的發展成就，因此館址除了講究布局，交通亦必須方便，故此選址方面一直都希望在市區。早前政府曾就物色館址而做內部調查，發覺有重建倡議的科學館，其建築物內部空間和樓底都有限，難以容納內地的航天器具等大型展品，因此產生科學館遷址的想法。另一方面，沙田文化博物館涉及歷史、流行文化和非物質文化遺產，展品範圍廣闊。鑑於另立「流行文化館」，以及「非物質文化遺產專館」的主張，文化博物館內的藏品可能因此而調動或遷移，故萌生將科學館遷至沙田文化博物館並將大樓重建的念頭。

不過，楊潤雄強調政府未有詳細評估科學館的建築是否適合用來做「國家發展和成就館」，亦從來沒有放棄物色新地點的想法，可是科學館維持原址，將來的展品勢必會有限制，強調政府不會強行去做。

至於「國家發展和成就館」的選址，楊潤雄指發展局已提供一些地點，現正進行評估，由於未有定案，目前不宜公開，只可透露是市區。