港棄用銀彈搶盛事 自信食老本可成事

要睇表演者市場取向 唔係「畀多一兩蚊就得」 政府推動盛事經濟，振興旅遊，惟不採用銀彈攻勢。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，本港應利用本身的優勢來舉辦盛事，冀可達到經濟收益之餘，亦可提升城市形象，以及帶動體育和文藝的風氣，儘管當局會就籌辦不同的盛事「主動出擊」，但不認同「銀彈政策」，畢竟每個表演者都有不同的考慮。對於內地新增兩個赴港澳「個人遊」城市，他指當局會根據本港整體接待能力作評估，又相信本港可以在「一程多站」的旅遊模式發揮作用，將旅客透過本港帶到內地，加強兩地合作。

對於新加坡主動邀請國際巨星Taylor Swift到當地演出，楊潤雄昨出席電台節目時表示，樂見其他城市做到成績，但對於「銀彈政策」不以為然，重申政府會就不同的盛事主動出擊，但質疑是否一定靠錢就可以成事，事關亦要視乎表演者對不同市場的取向，不是「畀多一兩蚊就能搶返嚟」。雖然盛事可帶動經濟，然而演唱會並非唯一的一種，本港有能力舉辦演唱會以外的其他盛事。他又指，本港同其他亞洲地方有別，不少歌星和知名組合在本港的演唱會經常爆滿。

籌備活動宣傳 靠旅發局支援 他強調，本港應利用本身的優勢來辦盛事，除了經濟收益，亦須涉及金錢以外的其他考量，譬如體育盛事可推動市民的運動風氣，文化藝術的盛事可提升本港的文藝水平，另一方面亦應鼓勵內地優秀演出者來港獻藝，可藉香港的平台帶到世界各地。場地方面，他說隨着啟德體育園落成，本港就有容納5萬人的場館，舉辦大型盛事會有更大空間。

「盛事統籌協調組」前日召開首次會議，重點討論加強盛事的宣傳，營造全城投入、享受盛事的氛圍。楊潤雄指協調組將透過舉辦不同活動提升本港形象，凸顯本港舉辦盛事的能力，吸引更多人到港投資。他說舉辦盛事，旅遊發展局亦有其角色，事關某些大型活動的籌備或宣傳，如4月初的香港國際7人欖球賽，雖說是體育項目，但旅發局都有涉足。其實某些盛事，私人機構亦有意參與，然而人流、牌照或一些安排，需要尋找相關部門提供支援，旅發局可作為「第一站聯絡窗口」，促進盛事在本港的進度和安排。

一程多站旅遊 稱港具吸引力 談到內地新增西安和青島為赴港澳「個人遊」城市，楊潤雄說已初步見到有旅客透過個人遊方式從青島及西安來港，當局會根據本港整體接待能力作評估，有信心能處理好，而政府會再繼續爭取內地開放更多來港個人遊城市，從去年2月開始恢復部分跨境旅遊後，一直都與內地相關單位傾談，包括如何促進旅客更方便，及更好的旅遊體驗，同時會做好本港特色，吸引更多過夜旅客。

至於大灣區「一程多站」式旅遊，他認為本港的吸引力，非其他大灣區城市可取代，關於每月舉行的煙火及無人機表演，他解釋是為了加強節目效果之用，會配合不同的節慶或盛事、或按主題而有相應的變化，相信會為佇足維港的旅客帶來一番新感受。