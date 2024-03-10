裝配式建築設計興建 高架路段 青山公路行人通道 工期縮短

【本報訊】「葵涌青山公路至工業街升降機及行人通道系統」今年1月29日正式啟用。運輸及物流局局長林世雄昨日在網誌指，「葵涌青山公路至工業街升降機及行人通道系統」其中一段高架行人通道，採用「裝配式建築設計」興建，減省施工期及提升安全質素。

林世雄表示「葵涌青山公路至工業街升降機及行人通道系統」由3座升降機塔和3條有蓋高架行人通道組成，連接葵涌工業街及石籬區。當中接駁青山公路葵涌段和斜坡上方石籬邨的一段、長約44米的高架行人通道，單是其鋼架結構已重約100公噸；但要吊到高約40米、即約13層樓高的地方與電梯塔連接，加上地理位置需橫跨現有斜坡，工程相當具挑戰性。

分層建造 吊運疊加 路政署工程團隊採用「裝配式建築設計」，首次運用分「層」設計及建造行人通道，依靠全港吊重能力最強的輪胎式起重機，吊運鋼架結構，「三文治式」將44米長的「底」、「中」、和「頂」層組件逐層疊建。這個方法較過往左右接駁的模式，減省約4個月施工期。高架行人通道鋼架結構於廠房製造，加上分層組裝毋須使用大型臨時支撐台，減低對現有斜坡的影響，免卻搭建及拆卸大型臨時支撐，並大大減少高空工作以及佔用青山公路的時間，有效提升工程質素及施工安全。