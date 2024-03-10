中環灣仔海濱 行人單車共融延半年

【本報訊】不少市民都愛在周末踩單車遊玩，而中環灣仔海濱亦有推行相關活動讓市民踩單車遊維港。根據最新區議會文件顯示，中環至灣仔海濱推行的行人單車共融通道試驗計劃，發展局海港辦事處建議進一步延長該計劃6個月，直至今年8月28日。海港辦事處亦會翻新設施，之後再開放予市民享用，但原先的免費單車租用服務則未有重啟的消息。

逾95%市民支持共享徑安排 土木工程拓展署自2022年8月29日開始，在中環10號碼頭至香港會議展覽中心西面，一段長約一公里的海濱長廊推展試驗計劃，期間提供單車給市民免費借用，以收集公眾對共享徑的意見。截至今年1月底，共享徑已錄得超過3.3萬使用駕次，及收集了逾2,800份問卷，當中只有少於5%受訪者不支持現有共享徑的安排及在港島北設立更多共享徑。

試驗計劃原於今年2月29日結束，土拓署將整理及分析數據，預計需時約6個月，而單車租用服務亦同時結束。海港辦事處則指，留意到共享徑試驗計劃自開放以來，一直廣受市民歡迎，故建議在將計劃進一步延長半年，但當局會先翻新及更換場地共享徑的標示及整理現有設施，有關工作預計在3月內完成，共享徑會在有關工作完成後繼續開放。