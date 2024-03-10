油塘工廈願改裝過渡屋 供300單位

【本報訊】樓市辣招全撤，交投量有所增加。房屋局局長何永賢昨日表示，當局一直有留意市場樓宇成交量及利息走勢，認為撤辣令買家置業成本減低，有助吸引買家。她又表示目前有約2.1萬過渡房屋單位，已稍高於預期目標，近期更有單一業權的業主願意將工廈改裝為過渡性房屋，約可提供300個單位。

推行了14年的樓市辣招全面撤銷，包括撤銷特別印花稅、買家印花稅及新住宅從價印花稅。何永賢表示，撤辣後樓市變得活躍，市民因應個人財政狀況及樓宇大細有不同選擇，認為新安排有助吸引準買家加快入市決定，令交投量明顯增加。

她又指，外來人才也有住屋需要，當局會持續增加供應，未來5年的公營房屋供應中有八成已動工，令香港樓市有豐富選擇，只要供應充足，樓價會自然調節。

本年度料收回2300間公屋 她又透露，近期有單一業權的業主願意將位於油塘的工廈，改裝為過渡屋，可提供大約300個單位。至於公屋方面，當局會持續打擊濫用公屋，今年4月會有新一批公屋戶需要申報物業資產，涉及20多萬戶，估計今個年度能收回逾2,300個公屋單位，期望外界看到當局的決心。