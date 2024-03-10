撤辣後二手市場不乏劈價沽售 馬鞍山私樓持貨1年帳蝕72萬

【本報訊】樓市撤辣後交投即時升溫，不過，大部分買家均投向新盤市場，昨日再有新盤即日全數售罄。二手市場交投較前增加，但不乏劈價沽售情況，如馬鞍山迎海‧駿岸6座中層E室，實用面積約496方呎，曾叫價900萬元，最新成交價698萬元，呎價約14,073元，業主持貨僅約一年，在撤辣即獲鬆綁，即蝕讓沽貨。

據了解，上述迎海‧駿岸原業主去年初才購入單位，持貨僅約一年，在預算案公布撤辣後，即使帳面蝕72萬元也沽售，單位貶值約9.4%。

景盛苑未補價成交 創逾9年低位 此外，未補價第二市場資助房屋市場交投亦見蝕讓個案，世紀21奇豐黎樹森指出，粉嶺居屋景盛苑有兩房單位樓價僅能險守「兩球」，創屋苑逾9年低位。上述單位為B座低層6室，實用面積約438方呎，叫價約260萬元，最後減價約60萬元或約23.1%，撤辣後僅以約200萬元未補價易手，呎價約4,566元。

據香港房屋委員會資料顯示，屋苑對上樓價低位要追溯至2014年12月，當時一個實用面積約546方呎低層戶，以193.8萬元售出。