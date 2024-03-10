港府：做好財政規劃 應屬西九責任

赤字連年 不能為當局設救亡死線 西九文化區管理局財困，早前拋出明年6月便資金鏈斷裂、須提前一年解決的「死線」，又指已向港府提交財政方案，但至今仍未有回覆。文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日表示，在政府未有立場前不會公開討論管理局提出的「賣地」建議，他直言，做好財政規劃應屬西九文化區的責任，不可能為政府設立「死線」，又指雖然管理局建議了很多不同方案，但不等於有建議方案給政府，政府就一定要接受，更指萬一政府不接受建議，管理局有甚麼方案。楊強調，政府需要審視新方案能否長遠解決問題，否則可能數年後西九管理局又現財困。

西九文化區管理局赤字連年，早前管理局高層指，現金流至明年6月便「乾塘」、需提前一年解決。不過，管理局董事局向政府提交解決建議後，一直未獲回覆。

楊潤雄昨日出席一個電台節目時表示，政府現時已聘請了獨立顧問審視有關建議，對管理局訂下的「死線」一說，直言做好財政規劃應屬西九文化區的責任，而非向政府設「死線」。

局長叫西九諗替代建議 楊潤雄表示，西九文化區過去多年都無法維持收支平衡，政府曾透過一些方式，如負責部分工程項目，容許西九文化區取得更多商業地方紓緩問題，惟仍未能達至收支平衡。政府有恒常與西九龍接觸，形容「大家都係坐埋同一條船，大家都想西九文化區的發展能夠繼續向前。」

他續稱，管理局雖然建議了很多不同方案，是負責任的做法，但不等於有建議方案給政府，政府就一定要接受，管理局應預先想好，萬一政府有部分建議不接受，或有其他想法時，管理局還可以提出甚麼方案。

坊間質疑賣產衝擊樓市 西九管理局早前在一個媒體訪問中表示，財困問題迫在眉睫，不希望申請破產或「攤大手板」向政府要撥款，計劃運用手上的土地資源，或會考慮賣地換錢。不過，坊間對西九賣地有不少異議，尤其擔心現時地產市道疲弱，恐西九賣地或成賤賣資產，又或對樓市造成另類衝擊。