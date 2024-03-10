法醫親解 樽內液體或為福馬林

【本報訊】這宗駭人聽聞的嬰屍案被揭發後，兩具嬰屍被不明液體浸泡，本報向法醫梁家駒查詢，他指玻璃瓶中液體有機會是普遍用以製作標本的福馬林，這種含甲醛的溶液在香港並不難購入，網購平台上亦有商戶出售，主要功能是防腐、消毒。此外，液體亦有機會是醋、米酒等可起到防腐作用的液體。

非法處理屍體 最高囚7年 梁家駒指，過去本港發生的案件中，涉事父母都會將嬰屍棄置，像今次對屍體作類似防腐處理並保存的手法並不常見。案中還有很多疑點，如嬰屍被放置在約30厘米高的樽內，但正常足月出生的嬰兒應不只30厘米，料需待法醫化驗作進一步查證。

執法部門已以「非法處理屍體」拘捕疑為死嬰父母的一對情侶。根據本港法律，「非法處理屍體」最高可被判監7年。但若涉案人在非法處理屍體時，曾涉將屍體肢解棄置，或因隱瞞屍體身份及令執法人員難以追查，法官量刑時會再作考慮。

過去本港曾發生部分發現嬰屍的案件，如2018年時一宗發現嬰屍的案件，一名女子自稱在公屋單位誕嬰後，相信B女已死，她驚慌下把屍體棄於屋苑垃圾站，最後執法部門經調查後，以「殺嬰罪」拘捕她。有指執法部門調查相關案件及提出檢控時，會研究嬰兒出生後是否活胎，根據《侵害人身罪條例》第47C條，殺嬰罪一旦成立，被告可被判終身監禁。