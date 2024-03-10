部分單位闢按摩店 出入品流複雜

【本報訊】尋常唐樓住宅單位，卻驚揭樽藏嬰屍的詭異奇案，事件令不少市民均感毛骨悚然。據悉，涉案的美恒大樓一梯兩伙，由於有部分單位被租用作按摩場所，故此出入人士品流複雜。案件曝光後，執法人員曾向居民及附近商戶作出查問，以便了解涉事單位的住戶情況，以及是否有孕婦在涉事大廈居住或出入，惟居民大多對此一無所知，暫時無法提供更多線索。

鄰居：涉事單位鮮見有人進出 至於涉事單位位於低層，面積約400平方呎，屬於兩房一廁一廚的格局。記者昨日返回大廈視察，只見涉案單位大門緊閉，其鐵閘上方掛有一個八卦，門口則貼上「出入平安」的揮春。有剛搬至該大廈數個月的鄰居稱，該單位甚少有人出入，亦不清楚何人居住，但過去一個多月曾目睹業主上門追租，並在門口貼上相關信件。

另一名在大廈樓下經營美容服務的業主李小姐表示，事前與兩名被捕租客互不相識，在大廈內亦未曾相遇。她坦言，前日得悉事件後有「少少驚」，但並不感到擔心，「都要住呢度㗎，唔通搬呀？」又指自己無做虧心事，不會刻意拜祭求心安。

李小姐