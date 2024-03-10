年輕父母 玻璃樽浸兩嬰屍 迫遷唔帶走詭異

未婚同居釀疑案 黑漢女公關落網 屯門新墟一個唐樓單位，有租客因欠租約半年，至上周業主登門勒令遷走，惟工人前日清理雜物，在客廳角落發現兩個盛載不明啡黃液體玻璃樽，內裏分別浸泡男嬰屍體。執法人員經調查後，同日以涉嫌「非法處理屍體」，拘捕該單位一對未婚同居的年輕前租客，相信他們是死嬰的父母。由於嬰屍無明顯傷痕，不排除甫出世便夭折，惟死亡時間、死因等有待剖驗。由於疑犯動機未明，更令案件顯得撲朔迷離。

前日中午，執法部門接獲一名清潔工人報案，指在屯門啓民徑15號美恒大樓C座一個單位清理雜物期間，留意到客廳近梳化角落，有兩個俱約30厘米高、直徑15厘米的可疑圓柱體玻璃樽。該兩個玻璃樽被一塊白色長布遮掩，樽頂用紅色膠蓋密封，內裏裝有不明液體，他感可疑遂仔細查看，卻赫見兩個樽內各放有一具男嬰屍體。

疑出世即夭折 死因待解剖 執法人員接報趕至，法醫及鑑證人員奉召搜證，經初步檢查後，並無在嬰屍表面發現明顯傷痕。由於受現場環境限制，法醫未能當場驗屍，包括量度嬰屍長度，但以屍體體積判斷，不排除兩嬰甫出世便夭折，嬰屍其後由仵工舁走，至於他們的歲數、死亡時間及死因等有待剖驗證實。另外，人員在單位內檢走一個黑色膠袋和大量物件，懷疑與案件有關。

同時，執法部門根據情報及經調查後，於同日下午及晚上，以涉嫌「非法處理屍體」，於油麻地區拘捕一名姓林（24歲）男子和一名姓周（22歲）女子。林男報稱倉務員，疑有三合會背景，周女報稱任職公關，二人是情侶關係，相信為案中兩名死嬰的父母，他們俱已被扣留調查，犯案動機暫時未明。

欠租半年 終止租約即搬走 據了解，被捕男女自2022年12月起租住上址單位，直至大約半年前起拖欠租金，業主多番催繳不果，遂於上周二聯同地產公司負責人登上單位，勒令二人遷出，而雙方在當日簽署終止租約文件後，該對男女便即時離開。直至前日，業主安排工人清理單位內的雜物及垃圾，始意外揭發屋藏嬰屍，至於是否有人因遭突然「迫遷」而忘記或無法帶走相關玻璃樽則有待查明。

特殊方式儲存 被指養鬼仔 昨日下午3時許，執法人員抵達大圍富山殮房，協助法醫進行剖驗工作。至晚上約7時，人員檢走兩個用紅色蓋密封、內裏載有不明啡黃液體的玻璃樽，以及一批衣物和床單等作進一步調查。據了解，由於嬰屍以特殊方式儲存，一度惹來「養鬼仔」疑雲，惟有法醫指，一般「養鬼仔」所用的樽較細，而且嬰屍通常屬未出生的嬰胎，與涉案嬰屍的情況有異。

人員檢走載有不明啡黃液體的玻璃樽和衣物。（陳嘉順攝） 樽浸嬰屍示意圖 被捕男女因欠租被勒令遷走，結果意外揭發嬰屍案。（吳鎮興攝）