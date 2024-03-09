舉報例牌獲放生 淫審失範必藏奸

淫審處白𢭃人工嘥米飯，玩針對、亂放生，早就不是新聞。東方傳媒機構再揭發5條涉及性器官大特寫的YouTube淫片，第6度致函警務處以及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴。惟從慣例觀之，有關部門將淫片轉交淫審處後，該處例必不會對淫片評為嚴禁發布的第III類物品，頂多評為II級不雅物品，部分更會評為I級，繼續在網絡廣泛流傳，遑論受法律制裁。一次是偶然，兩次是巧合，三番四次放生，肯定有不可告人的原因。除了公眾質疑淫審處偏袒美國企業，更令人疑問是否針對東方？舉凡東方舉報，一律放生處理？

露陰露肛 誘人犯罪 東方昨日舉報的5條YouTube淫片，畫面和內容淫穢露骨，賣弄色情，包括模特兒三點盡露「腿張開」，胸部和陰部清晰可見；又有洋女走到畫前，用手撥開自己陰部任君欣賞；更有以教學為名，掛羊頭賣狗肉，藉着剃毛名義，由男性「操刀」，將女性的陰部、肛門無遮無掩展露人前。總而言之，沒有做不到，只有想不到，要幾淫有幾淫，要多賤有多賤，令人髮指！

這些淫片無非就是賺取點擊和廣告收入，同時誘人犯罪，吸引好此道者沉迷下去；對青少年的影響更是巨大，他們正值青春期，對性好奇，淫片對他們的兩性觀、人生觀和價值觀勢必造成扭曲，隨時因此幹出違法的事。東方連日來作出大篇幅報道，並多次作出舉報，旨在保護青少年心智，為家長發聲，也為社會道德樹立規範。很可惜，淫審處鐵了心放生到底，繼續為YouTube保駕護航，繼續為其宣淫販賤背書。

君不見，電影報刊辦先後將15段影片呈交淫審處評定類別，結果無一被評為III級，當中3段只評為I級既非淫褻亦非不雅，意味老少咸宜；12段評為II級不雅，其中10段仍未下架，何況YouTube影片無法「包膠」，發布者亦沒有根據法例加上警告字眼，只要開設YouTube帳戶登入，收看影片便暢通無阻。今次東方再將5條淫片向兩個部門舉報，要是淫審處胡審亂評、毫無準則依舊，則只是走一遍程序而已，對禁止YouTube傷風敗俗毫無作用，反而猶如獲賜「免死金牌」，播毒益發有恃無恐。

當然，說淫審處評級毫無準則也不盡然，從種種事例可以推測，評審人員不是沒有準則，其準則恐怕就是針對東方而已矣！早前，旺角信和中心有漫畫店的BL（Boy's Love）漫畫遭停售，事緣有未成年女學生到店內購買相關漫畫，遭學校發現並報警。有關漫畫隨即送往淫審處評級，被評為第III類淫褻物品，不得發布，當局隨即採取行動，漫畫即時下架，顯得異常有效率。漫畫要學生親身前往方能購買，然而YouTube色情視頻氾濫成災，學生根本毋須動身，只需拿起手機或平板電腦，按幾個鍵就能輕易看到。為何東方屢次舉報，淫審處每次都是以放生YouTube告終？其他檢舉者一報即禁，東方舉報則「早有定論」，淫審處是否針對東方，大家心中有數。

針對東方 其來有自 事實上，淫審處針對東方其來有自，例子不勝枚舉。最經典是2005年，《東方日報》及《太陽報》刊登女星Kelly Brook的打格性感照片，被評為第II級及罰款；惟《蘋果日報》同日刊登同一輯照片，只被評為I級；而在香港有售的外國雜誌《NOW》，連送檢也免掉。同一輯相竟然鬧出三重標準，荒天下之大謬，不是玩針對是甚麼？過去甚至連「大衞像」、日本作家村上春樹名作也評為不雅，貽笑國際。

有法不依，執法不嚴，對法律任意演繹，評級全憑一己愛惡，顯然就是對法治的最大諷刺。淫審處有失公平公正，無法為社會樹立道德、禮儀及言行標準，淪為荼毒青少年的幫兇，難怪公眾普遍認為，這個廢衙門只是浪費金錢，連政治花瓶的功效也無法達到，早就應該摺埋省掉公帑！將錢拿來扶貧安老，肯定好過讓人員白收人工。

不近情者多藏奸。今時今日的香港，烏煙瘴氣，罪案不絕，青少年涉及的性罪行如井噴般大爆發。東方作為立足香港的第四權，不平則鳴，撥亂反正，一直義不容辭，由是成為某些人的眼中釘、肉中刺。東方檢舉YouTube淫片完全出於正義，惟隸屬司法機構的淫審處屢評屢放生，當中是否有甚麼政治原因，公眾眼睛雪亮。說到底，保護未成年人，社會有責，政府責任最大。YouTube誨淫誨盜，淫審處屢屢放生，而當局則坐視不理，拒絕改革，根本就是助紂為虐！