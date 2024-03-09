撥亂反正：回歸嫁妝 還有一項

港府為了應對財赤，除了在預算案提出大舉發債，還計劃將前港英政府留給香港特區的「嫁妝」──總額達3,700億元的「土地基金」解封。正如前文指出，為了防止在回歸後成立的特區政府亂花公帑，當年臨時立法會制訂相關法規時，訂明土地基金運作為「有入冇出」，「入」為投資收益，「出」就必須經立法會修改法例才能動用。政府今次計劃將土地基金局部解封，修例授權財政司司長，動用土地基金名下的「未來基金」的累計投資收益，即是不能動用其本金。

未來基金的累計投資收益，政府從未正式公布過，粗略估計有近1,500億元。政府計劃在通過修例後，於2024/25年度先行「提款」1,000億元，即是一次過已用了三分之二。該款項將撥作「政府一般收入」，即是任由政府如何使用，包括用來為公務員加薪、為基層加福利，以至派錢及發放消費券等，比指明須用作支持基本工程項目的發債計劃更具彈性，更「無王管」。

積穀就是為了防饑。不論是舉債還是開倉，只要是用得其所，以及有把握在可見未來將錢賺回來就可以。總好過像當年亞洲金融風暴後那樣，政府為了滅赤而硬削公共開支和立法減公務員人工，不但影響社會民生，更令整體經濟與私人勞動市場雪上加霜。

除了土地基金，政府還有另一項港英時代留下來的嫁妝，這就是於1995年由前立法局通過設立的「公務員退休金儲備基金」。與土地基金一樣，公務員退休金儲備基金的運作亦是「有入冇出」，只能在「萬一政府未能自一般收入帳目支付公務員退休金時」使用。該基金至今累積款額約有560億元，隨着公務員步入退休高峰期，如政府財赤遲遲未能改善，會否也向這份嫁妝打主意呢？