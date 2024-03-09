自成一家：經濟手段反制菲律賓

中國與菲律賓近日又在南海仁愛礁附近的爭議水域發生衝突。由於兩國執法船隻自去年以來已有多次相互擦撞，這次雖然菲律賓聲稱有4名船員受傷，國際輿論相對地沒有太多的關注，大家都認定雙方在仁愛礁問題上的衝突不會升級。

實際上，中菲兩國目前確實都沒有打仗的準備。菲律賓軍力遠不如中國，屢屢製造事端，只是企圖將南海問題國際化以博取外國支持。而從北京的角度看，仁愛礁不是島嶼，加上距離中國南方遙遠，不易補給和守衞。更何況美國重返印太，中國一旦開戰，只會令歐美借機介入南海問題。

不過今次菲國趁東盟─澳洲特別峰會召開之際派船隻屢闖仁愛礁，很明顯是有備而來。綜觀各國的反應，除了美日直接表態支持菲律賓，甚少在南海問題上表態的南韓也就事件表達擔憂，強調應依國際法維護航行自由，反映菲國的策略頗為成功。

依我來看，菲律賓在南海問題上主動進取的最終目的，是要保持它在仁愛礁的存在感。自從1999年菲律賓把一艘登陸艦故意停靠在仁愛礁擱淺後，少數菲律賓軍人就長期駐紮在艦上，藉此宣示對仁愛礁的主權。隨着時間流逝，該艘登陸艦已逐漸殘破，有下沉之虞，迫使馬尼拉政府採取更主動的戰略，通過外部勢力向北京施壓，允許菲軍運送建築材料以加固這艘生銹的船艦。

面對菲律賓咄咄逼人，北京若強硬應對，只會中了菲方的圈套，令本已複雜的南海局勢更混亂。目前中國是菲律賓最大的貿易夥伴，菲律賓有許多產品是出口到中國，北京大可以先運用經濟手段反制菲國在南海的挑釁行徑，包括暫停進口部分菲律賓貨品，之後再視乎對方反應而決定下一步行動。