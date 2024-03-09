冰鑑春秋：不要造成我的麻煩

民進黨總是喜歡用安倍晉三的「台灣有事就是日本有事」來增強獨派的信心，但日本人真正的想法是甚麼？日本防衞廳前官房長柳澤協二坦言，不能苟同「台灣有事就是日本有事」的觀點；他認為一旦兩岸爆發戰爭，日本若協防台灣，可能面臨重大的損失，台灣不應期待日本協防台灣。

柳澤協二說，「台灣有事」代表兩岸發生戰爭，美國將為了防衞台灣而參戰，到時可能必須使用日本基地，日本要不要答應？如果日本答應，日本就有可能遭到中國大陸導彈報復攻擊，不答應又可能違背日美同盟。他認為，這是最糟糕的兩種選擇，日本應當要去避免陷入這樣的難題。他同意日本國內在情感上普遍應該是贊同日本協防台灣，但也說：「面對戰爭的情況，最好是不要期待其他國家的協防、協助，就算日本民間有這樣的情感，與台灣可不可以期待是兩碼事。」

了解日本的人都知道，日本民族特性是不要麻煩別人，而這種心理下潛藏的真正想法，就是「你不要麻煩我，造成我的困擾」，所以日本社會上人人雖然表面彬彬有禮，但實際上卻彼此互動非常冷漠。柳澤協二點出一個事實，那就是日本人雖然在感情上很願意支持台灣，但若要日本人為台灣人付出重大代價，那就是另一回事了！其實反過來說，台灣非常親日，但若是日本與他國發生戰事，台灣願意為日本人犧牲生命的又有多少呢？

民進黨會說，我們一直想要維持現狀，不想戰爭，兩岸之間的麻煩製造者，始終都是大陸！但民進黨真正在做的，卻是一直破壞現狀，並且寄望美、日在關鍵時刻給予協助。也就是說，民進黨正在把台灣變成麻煩製造者，而柳澤協二的當頭棒喝就是「不要造成我的麻煩」！