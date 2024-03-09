橫眉冷看：好運壞運 有迹可尋

人們常說：「量大者，福亦大。」個人是如此，一個城市、一個國家亦是如此。2019年之後，香港開始「行衰運」，其實是有迹可尋。早在反修例風波爆發之前，香港人的心量已經愈趨狹小，很多人有理無理，都愛誇大中港兩地之間的矛盾。內地人來港買房子，不少港人大表不滿，說會將樓價炒貴了；來港購物，又說會將物價推高；甚至只是來港旅遊，亦被指會擠爆街道，破壞本城原有的寧靜、安定云云。

唐朝之所以富庶、繁盛，皆因當時的中國人氣量寬宏，長安城萬國來朝，各式人等擠滿大街小巷。唐人非但不以為忤，反倒熱烈歡迎，更不會肆意散發負能量，說擔心長安的房價、物價會被推高，或者漢人的工作崗位，會被外族人搶走。

近年深圳的發展比香港好，點檢下來，正是其理固然之事。因為深圳人普遍更大氣，更具有正能量。

在新冠疫情爆發之前，香港人已經喜歡到深圳走動，一樣會買樓、購物、逛街，一樣會抬高物價，但觀乎當地的輿論，卻很少會對港人表示反感。如今疫情過後，香港人出遊深圳更是氾濫成災。當地的外資超市，黑鴉鴉一大片盡是香港同胞，很多貨品都被一掃而光，但深圳人對此，大多只是一笑置之。這才是大國人應有的風範，如今的深圳比起香港，更像是一處福地，看來並非由來無因。

相對之下，今天的美國人就更加可嘆！美國本來就是大國，奈何近年的阿美利加人愈來愈變得小家子氣，他們看中國的留學生不順眼，看中國製的手機、電動車亦不順眼。曾經傲視世界的第一強國，已逐漸失去昔日的恢宏氣度，看來老美敗象已呈，快要走上背運。