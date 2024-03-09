筆下風雲：伸出橄欖枝收效微

在美國壓制圍堵下，中國正積極開拓「朋友圈」，冀以友善開放態度，打破西方封鎖。中國外交部長王毅最新表示，3月14日起，中國將進一步對瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡6國試行免簽政策，同時希望更多國家也給予中國公民簽證便利。

近年中國國力騰飛，美國惴惴不安，各式各樣光怪陸離的抹黑中國言論，在國際甚有市場。百聞不如一見，沒有甚麼反擊招數，比開放入境、讓外國人親身到中國走一趟更有力度。而隨着美國圍堵壓力加劇，歐洲跟美國的利益考量又不盡相同，並不是鐵板一塊，中國覷準當中的迴旋空間，向歐洲伸出橄欖枝，可謂自然不過。

事實上，自去年下半年以來，中國廣開免簽朋友圈，對新加坡、汶萊、法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞、泰國等國提供免簽入境安排。如今再增6個歐洲國家，顯出中國拉攏歐洲的決心。這些國家亦實在無必要在旅遊、經貿上開罪中國，自是對免簽十分歡迎。

不過，免簽安排並非對等，中國打開大門，不等於受惠國家一樣對中國遊客大開方便之門。目前僅有泰國及新加坡提供免簽互惠，較積極吸引中國遊客。中國人入境歐洲始終要辦簽證，而且往往耗時甚久，大排長龍。

說實在，在長期妖魔化抹黑底下，加上政治制度、意識形態截然不同，西方國家對中國普遍存在歧視，惟形勢比人強，中國國力與日俱增，經貿實力首屈一指，歐洲國家經濟疲軟，並沒有多少條件跟中國過不去。然而，在美國帶頭下，歐洲即使在經貿上願意與中國合作，政治和軍事上依然會倒向美國。中國的擴大朋友圈友善政策，收效未必如預期大。