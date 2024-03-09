龍吟虎嘯：兩岸瀕動武防長難眠

台灣的「國防部長」邱國正就快離職，因而敢對台海局勢、台灣危險處境說幾句實話。他日前在台灣立法院接受質詢時說，兩岸敵意螺旋持續上升，兩岸是否動武，從軍方角度看，已經瀕臨這個狀況。邱國正表示，他每天提心吊膽，睡得不好。他說「大陸確有此能力」，台灣要慎戰，「我們制止不了，我方不宜貿然挑起任何戰端」。

邱國正講的是實話，也是認慫畏戰，無可奈何之話。背後的意思是，戰爭隨時發生，大陸一定能贏，台灣能做的是不要挑釁，盡量做到惹不起、躲得起。身為「國防部長」講這種「長他人威風，滅自己志氣」的話，可知台灣當局深知自己的危境，提心吊膽，睡不好覺的恐怕不止邱將軍一人，而是蔡英文、賴清德等一窩人。不過，身為「國防部長」，離職前還是要呈交一份「加強戰備」、抵抗「大陸犯台」的報告的，只是這份報告的調子也相當灰暗，垂頭喪氣。報告說台灣正在儲備武器和燃料，以應對與大陸的長期戰爭；報告說台灣正制訂措施，透過提高基建韌性和演習，在發生戰爭時保護台軍，確保其在長期衝突中生存。

台灣「國防部」的報告調門雖低，再不敢大吹大擂台軍如何能戰，但仍然幻想自己能夠「長期作戰」。為甚麼有這樣的幻想呢？因為山姆大叔不止一次地要求他們「堅決守住」，以等待「美軍馳援」，打敗解放軍。然而人們要問，第一，在兩岸實力極為懸殊下，台軍能長期守住和生存嗎？第二，就算能守個××天，美國就真的敢出兵馳援嗎？第三，美國就算出兵施援了，救得了台灣嗎？不怕半途被解放軍來個「圍點打援」，一舉幹掉，葬身魚腹嗎？

台灣「國防部」的報告還煞有介事地說，要向烏克蘭和加薩兩場戰爭學習。學習甚麼呢？打巷戰、地道戰、遍布地雷？把台灣變成火藥桶、刺蝟、箭豬，「同歸於盡」？這些想想無妨，想多了還能睡覺嗎？