東區醫院主座後樓梯 冧假天花

東區醫院發言人表示，昨日早上約11時，主座大樓地下後樓梯有一幅長約5米、闊2米的假天花掉落，院方即時圍封受影響區域，並進行全面檢查及清理掉落的假天花物料。初步調查顯示不涉及樓宇結構安全，該院已立即安排檢查院內其他同類型假天花，確定沒有異常情況。

多間醫院曾發生同類事故

東區醫院去年亦曾發生冧天花事故，其急症室走廊於去年3月17日掉落假天花碎片，檢查後相信是喉管滲水導致；同日博愛醫院主座大樓地庫1樓的中央消毒及無菌物品供應部，亦發現有假天花掉落，經檢查亦相信是喉管滲水導致假天花移位掉落。另外，葵涌醫院於去年4月亦發生類似事故，一個女成人精神科病房走廊有一塊約60厘米乘31厘米的假天花掉落，事件中沒有病人或職員受傷。院方當時表示，事故前曾委託定期合約承建商進行檢查，據紀錄涉事病房部分假天花於前一個月被揭開檢查。