旺角揀宅隱身 破賭檔拘9人

大 埔涉案人士被帶走調查。

大埔地下竹館26男女落網 17人下月提堂 大埔區及旺角區執法人員，早前根據線報及經調查後，分別於前日中午及晚上，展開打擊非法賭博及反罪惡行動。其中，人員搗破大埔廣福坊一個懷疑地下竹館，拘捕女負責人及25名賭客，部分人將於下月初提堂。另外，人員搗破旺角區一個以住宅作掩飾的釣魚機賭檔，共拘捕9名男女。

大埔區執法人員根據線報，於前日中午突擊搜查廣福坊一個單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，檢獲4張電動麻雀枱、16副麻雀賭具、一批家具及3,350元現金等證物。行動中，人員以涉嫌「經營賭博場所」，拘捕單位內一名58歲女負責人，另外3男21女本地人及一名內地女子（49至75歲），則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。該名女負責人及其中兩男14女本地人已被暫控有關罪名，案件將於4月5日在粉嶺裁判法院提堂。

經營賭博場所 可罰款500萬囚7年 另外，旺角區執法人員於同晚展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，巡查區內16個場所，包括夜總會、麻雀館、桌球室、遊戲機中心以及酒吧等，並且突擊搜查區內一個住宅單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔，單位內的7男二女（23至69歲），分別涉嫌「經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」被捕。

根據香港法例148章《賭博條例》，「經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。