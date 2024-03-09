醫健：醫健寶庫：直腸脫垂的手術治療

直腸脫垂是指大腸最尾的部分「直腸」從肛門滑出，引起直腸脫垂的原因包括年齡增長、分娩、便秘、盆底肌肉退化無力和結腸冗長等，而65歲以上的女性通常比較容易出現這個情況。

一般來說，直腸脫垂不會對生命構成即時危險，但或會嚴重影響患者的正常生活。患者一般因為害怕直腸滑出來而避免拿東西、久站或走路，有病友甚至無法坐在診所的椅子上。除了上述的擔憂與不便，直腸突出的部分會因水腫而較容易磨損，導致肛門容易出血，這些情況往往會令患者非常擔心和不敢外出。

治療方面，高纖維飲食和使用大便軟化劑等藥物，或採取保守治療方法等成效都很有限。針對這個情況，手術往往是唯一有效的治療。然而患者普遍對手術都有所誤解，以為風險很高，並會導致嚴重的併發症如大便失禁，或需要依賴造口排便，因而延誤治療。事實上，雖然此症的患者多數較年長，但現今醫學科技的進步已可讓一般年長患者也能安全地接受手術。

針對直腸脫垂的手術主要有兩種：第一種方法是外科醫生從肛門側修剪或切除突出的直腸；第二種則涉及使用縫線或補片，將直腸固定到骶骨上。後者如今大多是微創進行，亦可以運用外科機械人增加醫生在盆底深處操作手術的靈活性，長遠來說，復發機率應低於10%，術後患者一般可過正常的生活，並回復正常排便功能。

香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院外科學系臨床副教授傅志聰醫生

香港大學李嘉誠醫學院