虐打同居女友幼兒罪成 無業男4‧22覆核聆訊

【本報訊】一名男子涉嫌在兩年間，多番虐打同居女友的幼子，包括用衣架打背，皮帶打手腳。他被控5項故意襲擊導致兒童受到損害罪。他否認所有控罪受審，經審訊後被裁定全部罪名成立。但判刑前辯方呈上由事主所寫的信，提到因家庭背景複雜，因此「講大話」。案件昨在九龍城法院再提訊，裁判官排期4月22日進行覆核聆訊，屆時會傳召事主作證，裁判官會再審視證供，決定是否維持定罪裁決。被告續准保釋。

判刑前事主呈信件稱「講大話」 33歲匿名男被告以「C.J.H.」作為代號。他報稱無業。被告被控於2020年4月某日至2022年4月期間，在旺角廣東道及深旺道某單位，身為超過16歲而對時年8至10歲的男童Ｙ負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊男童Ｙ，其方式相當可能導致男童Ｙ受到不必要的苦楚。

控方案情指，男童Ｙ生於2012年3月，案發時與生母和被告同居。2020年4月某日，被告在案發單位幫Ｙ溫書時，因不滿其表現，用皮帶抽打Ｙ手腳約20下。翌年8月，Ｙ在睡房玩積木時，被告突然取衣架打Ｙ背部約15下。至2022年，Ｙ在客廳玩iPad時，被告以衣架打Ｙ大腿約3下。同月被告大力拳擊Ｙ手腳肩肚。數日後被告再用手打Ｙ胸口。裁判官經審訊後，裁定被告全部5項虐兒罪成，原本排期在2023年10月判刑。案件編號：KCCC 1585/2022