爭產逾10年 蒙民偉家族 大和解結局

「告慰在天之靈 拋棄分歧」 被譽為「電器大王」的信興集團創辦人蒙民偉在2010年7月病逝，引發其家族一連串爭產風波，終於該家族成員達成大和解，知會法庭結束纏擾10多年的爭產訴訟。全體家族成員及信興集團昨日發表聲明，表示「為了告慰蒙民偉博士在天之靈，現在各方願意拋棄分歧，重建和諧，一致達成大和解，結束訴訟」。

信興集團及蒙氏家族全體成員昨日發表聯合聲明，內容提及蒙民偉一生對公益慈善不遺餘力，但「蒙民偉博士於2010年7月20日逝世後，家族成員因意見分歧產生矛盾，展開了官司訴訟，嚴重影響了蒙民偉博士的形象。為了告慰蒙民偉博士在天之靈，現在各方願意拋棄分歧，重建和諧，一致達成大和解，結束訴訟」。

生前兩段婚姻 育有7名子女 聲明又指出，「信興集團及家族全體成員將一如既往地秉承蒙民偉博士的遺志，愛國愛港，取之社會，用之社會，行善助人，提升社會正能量，為香港社會的繁榮穩定做出應有的貢獻」。

蒙民偉在1927年香港出生，早年曾留學日本，後來於1953年成立信興行，並成功銷售30部真空管手提收音機，其後更獲松下電器產業株式會社，即「Panasonic Corporation」委任為Panasonic產品的港澳區總代理，推廣普及各種家庭電器產品，自此多年來不斷拓展業務，建立起電器王國。蒙民偉後來於2010年因病離世，享年83歲。蒙民偉生前曾有兩段婚姻，與首任妻子楊雪姬育有6名子女；後來與遺孀王蓓芬結婚，並育有一名女兒。

不過，蒙在死後引發家族爭產風波，由其前妻所生子女控制的信興集團旗下公司曾入稟高院，指蒙民偉生前曾向該些集團公司借款逾19.8億元，要求從其遺產中扣除償還。蒙的遺囑執行人在2017年向高院申請，要求法庭確認在上述訴訟未有結果前，毋須向遺產受益人分產。蒙的遺孀王蓓芬及其女兒則向法庭要求，先將逾5億元的遺產分配予受益人，訴訟至今終將畫下句點。