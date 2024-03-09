大興基地外非法集結 10男女還押候懲

【本報訊】2019年10月底有市民懷疑屯門大興警察行動基地洩漏不明氣體，致產生異味，遂號召到基地附近抗議，要求執法部門交代，最後釀成衝突，不少人被捕。當中13名男女被指當晚參與非法集結及蒙面等被起訴，其中3人承認非法集結，餘下10人則否認控罪受審。經審訊後區院法官謝沈智慧昨裁定所有被告面對的控罪均罪成。法官押後至4月30日判刑，眾被告均須還押。

部分被告曾蒙面亦入罪 10名不認罪被告包括李志斗、周沛樺（女）、陳達富、何奕恆、李嘉熹、吳嘉俊、許諾、鄧唯健、梁文健及陸俊恆（20至41歲），同面對一項非法集結罪，指他們於2019年10月30日，在屯門大興行動基地外參與非法集結。李志斗另承認未能出示身份證，但與陳達富、何奕恆、吳嘉俊、許諾分別否認在非法集結中使用蒙面物品罪。法官指接納所有控方證人的證供，並認為當日涉案地點確出現非法集結。至於被告方的說法法官均不接納，法官從各被告當日的衣着及身上的裝備等，認為他們當日有參與非法集結，且有部分被告曾蒙面，故最終裁定罪成。

控方案情指，當日有人網上號召圍攻大興行動基地，以抗議指稱執法部門兩日前於該處進行的催淚彈訓練。約200名示威者於晚上集結該處外，向執法人員喊侮辱性言詞，及以激光光束照射人員等，而一批支持政府的示威者亦在附近叫口號。人員其後要求兩批人士散去，支持政府的便離開，其他示威者則沒有理會，後更拆除欄杆等架設路障。人員其後掃蕩，期間拘捕該10名被告。同案另外3名被告已認罪，分別被判囚9個月及進入更生中心。案件編號：DCCC 280/2021