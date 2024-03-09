內地大學冀港府支援高才通校友

【本報訊】「高端人才通行證計劃」的合資格大學名單經更新後，目前有13所內地大學在列，當中包括湖南長沙中南大學和上海復旦大學。中南大學校長表示逾50名校友高才通申請獲批，復旦大學校長則認為港府「搶人才」需要提供足夠支援，譬如滿足醫療和住屋等需求。另一方面，勞工及福利局轄下的香港人才服務辦公室（人才辦），昨日開始定期舉辦專題講座，支援已抵港人才順利適應和落戶香港。

中南大學是在今年年初才被納入高才通的合資格大學名單。該校校長李建成表示，中南大學被列入名單，是對學校綜合實力和人才培育的肯定，在列入名單兩個多月後，已有500多人透過校友會查詢高才通計劃，當中逾50名校友申請獲批，又指中南大學在有色金屬、醫學、軌道交通等學科有較強影響力，工程學科和臨床醫學學科均躋身世界前千名，相信能夠高度契合香港經濟社會發展需要。

定期專題講座 分享求職技巧 復旦大學校長金力透露，該校過去一年有逾2,000名校友申請高才通獲批。他認為復旦畢業生可運用學校在貨幣、銀行、國際金融、金融科技等領域的人力資源與研究經驗，加強滬港金融合作，推動香港金融市場發展，利用其專業優勢填補香港就業市場的空缺。他又提到人才到一個新的地方工作時，有一個良好的生活環境是非常重要的，認為港府在搶人才時，應考慮人才在醫療、住房和子女教育等需要。

勞福局最近向高才通的來港人才進行問卷調查，結果顯示來港人才期望在求職、住房、子女教育、創業以至本地生活和文化等方面獲得支援。人才辦昨在灣仔稅務大樓舉行的首場專題講座，由人事顧問公司和網上求職平台講者，向入境人才分析本港就業市場趨勢和對外來人才的需求，以及分享在港求職的技巧。

有關講座將定期舉辦，內容會涵蓋就業、教育、定居、創業等範疇。人才辦總監劉鎮漢表示，為進一步加強支援來港人才的發展和需要，當局會提供一站式支援，並正擴大合作夥伴網絡，並與照顧生活所需的各服務提供者緊密合作，舉辦主題節目和多元活動，讓人才感受到宜居，從而選擇移居香港。