亞洲素食展開鑼 商家看好銷情

【本報訊】第10屆亞洲素食展昨日於灣仔會展3FG展廳正式開幕，有逾300間本港、內地及海外參展商參加，涉及逾600個品牌，包含各種素食及衍生產品，亦有十分有特色的海外美食。展會現場人流較多，開幕首日便有許多市民及遊客前來選購商品，不少展位前更排起長隊。香港烘焙及咖啡從業者協會同場有舉辦素食咖啡創作比賽，請到咖啡業界專業人士評選出學員做的最優質的咖啡，喜歡素食及咖啡的參與者更加不能錯過。

逾300參展商推廣特色產品 有內地與本地商家合作售賣蔬菜的參展商表示，今年是第一次參展，但對打開香港的農產品市場有信心，且表示香港人對健康飲食比較看重，相信產品會在香港有市場。本地售賣保健品及沙棘糖漿的商家羅先生表示，往年都有參加展會，而且他們是目前香港唯一一家售賣該品牌奧地利產的純天然糖漿商家。

另一本地食品商家負責人劉先生表示，他們主要售賣的產品是素糕點、餅乾等，他稱已不是第一次參展，且香港人對吃素食的意願比較強烈，往年銷售情況都比較好，相信今年的銷售情況亦不會差。劉先生還表示他們售賣的特色產品例如「麥芽柚皮」是目前坊間比較少有且是純手工製作。

開幕僅數小時現場已有很多市民、遊客前來選購商品。市民何先生表示，今年是第一次來參加展會，主要是來參觀一下展覽，了解多些素食食品。市民張小姐表示，她從去年起開始吃素，昨天來是看到網上有免費入場的渠道，亦順道買了許多素食產品。本次素食展門票為25元，但主辦方官網顯示若於網上預約則可免費入場，另外小童、長者亦可免費入場。