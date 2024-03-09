航空業1020外勞到港工作 少數不懂粵語

【本報訊】本港航空業仍逐步復甦中，去年7月推出的航空業輸入勞工計劃，共有6,300個名額，截至本周四（7日），已有1,020名輸入勞工到港工作。香港航空公司服務商協會主席劉敏儀昨表示，首批輸入勞工名額有2,000多人，來港後需要參與由機管局安排的培訓班，每班人數有限，故需時到任，惟受審批等程序限制，平均每周僅數十人到港。

目前全部住珠海 節省開支 劉敏儀在電台節目指，內地有很多民航學院，澳門方面亦有機場旅客服務部的員工適合來港工作，隨着香港國際機場三跑預期年內落成。首批外勞多數「識廣東話」，目前全部住在珠海，以節省開支，可透過港珠澳大橋到香港機場上班。她又指，長遠要向廣東省以外招聘，期望當局可減省申請批核程序，並加快培訓。

第2輪計劃下周三接受申請 此外，運輸及物流局昨宣布，第二輪航空業輸入勞工計劃下周三（13日）起接受申請，計劃的申請手續和運作細節與首輪申請相若，申請人須填妥申請表格並連同所需文件於下周三至本月26日期間遞交予機管局。當局又指，第一輪申請已於去年8月批出共2,841個配額，截至本周四，已遞交的輸入勞工簽證申請約1,800份，當中超過一半約1,020名輸入勞工已陸續到港工作。