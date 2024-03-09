楊清奇：不少稿件撐抗爭 《蘋果》擅自譯英文

無諮詢作者 曾被投訴譯文水準欠佳 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告、主筆楊清奇（筆名李平）續作供，楊說，《蘋果日報》論壇版作者包括李柱銘、胡志偉等人，不少都支持抗爭和制裁，前民主黨主席胡志偉更曾撰題為《中港走回文革與冷戰之路》的文章，籲香港人反抗。他又指，《蘋果》會自行選稿譯成英文，有作者曾投訴譯文水準欠佳。

審訊昨踏入第41日，楊清奇接受控方主問。楊是《蘋果》其中一名主筆，也負責管理論壇版。就着論壇版一系列專欄作家，楊清奇指，《壹週刊》停印後，李柱銘便開始在《蘋果》論壇版寫文，直至《蘋果》停運。李的文章強調法治，堅持一國兩制原本的解釋，對國安法表示擔心。前民主黨主席胡志偉則是自由撰稿人，有時楊也會向他約稿。楊稱，胡支持抗爭，亦支持制裁林鄭月娥。庭上展示由胡所寫的文章，題為〈中港走回文革與冷戰之路〉，刊於2020年5月，內容談及「我們更須守護香港，全方位用盡所有戰線對抗暴政。香港人，反抗，更要反抗到底！」

楊供稱，部分論壇版文章會翻譯成英文，並刊登在英文版《蘋果》。翻譯前，《蘋果》不會諮詢作者，有作者曾經投訴英文翻譯得不好。作者為實體論壇版寫文會得到稿費，但網上版不會有稿費。

收上司轉發投稿 視為要刊登 控方庭上曾展示2020年7月18日題為〈中美對抗升級〉的周六論壇版專題。楊清奇說，有關主題是由他設定，原因是因為7月14日，前美國總統特朗普簽署《香港自治法案》，他想報道對法案的相關回應。庭上透露，2020年1月，執行總編輯林文宗曾轉發劉夢熊的投稿給楊清奇。楊稱，他視為上司指示要刊登的稿，除非文章有問題，否則他都會刊登。

楊續供稱，作家古德明寫作角度比較特別，他會以古諷今，對獨裁政治、侵犯人權的事情比較批判。2020年7月6日，古德明發表題為《「國安法」下，唯有擱筆》的文章，之後古便再沒有在《蘋果》論壇版寫文。另外，傳媒工作者林海是自由撰稿人之一，他同樣支持抗爭，也支持制裁。案件下周一（11日）續審，楊清奇會繼續接受主問。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

楊清奇證供重點