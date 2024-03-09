東呼即應：食貓狗肉投訴飆 市民促重囚一年增阻嚇

【本報訊】跨部門人員早前在旺角一單位拘捕4名越南人，他們涉嫌以貓狗肉作食物。《東呼即應》探討相關情況，有市民痛批食貓狗不合法又殘忍，起碼判囚一年才有阻嚇力。有寵物業界質疑，相關肉類來自捕殺流浪貓狗或偷取別人的寵物。有學者認為，最重要是檢討收緊難民政策，杜絕假難民來港。

漁農自然護理署日前（2月29日）聯同食物環境衞生署以及執法部門，展開聯合突擊行動，在旺角上海街一單位內，破獲一宗懷疑售賣及管有貓狗肉供食用的案件，檢獲約35公斤懷疑用作食物的狗肉和貓肉。行動中一名50歲越南籍男子被拘捕、4名非華裔人士被起訴。雖然香港立法禁止吃貓狗肉超過70年，但有關劣行仍未絕迹，例如去年2月油麻地新填地街，有肉店被揭出售貓狗肉。同時，殘酷虐待動物案件，近年也有上升趨勢，光是涉及販售或食用貓狗肉的投訴，便由前年的一宗，暴增至去年的35宗。

假難民涉案 學者籲收緊政策打擊 《東呼即應》認為，這類變態的「逐狗之夫」禁之不絕，就是因為刑罰過輕。根據《貓狗規例》，任何人屠宰貓狗以作食物之用即屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款5,000元及監禁6個月；對比殘酷對待動物最高罰款和最高刑罰的監禁3年或罰款20萬元，阻嚇力明顯不足。就以上述油麻地肉店案為例，涉案人士只被判監10星期，簡直是「摸頭」鼓勵人犯法。

今次假難民涉案，顯示香港淪為「國際大刀會」，個案亦有一細節值得市民關注。據聞今次涉嫌違規的食店只招呼自己人，宣傳菜式的名稱也是用越南文，分分鐘掩人耳目瞞天過海。市民楊先生表示，食貓狗不合法又殘忍，起碼判囚一年、罰款兩至3萬才有阻嚇力。黎先生認為，政府政策有漏洞，假難民蜂擁至港，他們領取政府津貼、且有黑工問題。香女士認為，香港很多人納稅，公帑應用在港人身上。

香港寵物商會榮譽會長王家旗質疑，是次4名越南人士涉嫌出售貓狗肉，相關肉類可能來自捕殺流浪貓狗或偷取別人的寵物，當中涉及殘酷虐待動物、虐殺等屬嚴重罪行，惟現行法例最高判處半年監禁及罰款5,000元，不足以向大眾傳遞警惕性。香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，當局除了加強監管、防止南亞裔人士用其他語言宣傳賣狗肉外，最重要是檢討收緊難民政策，不要吸引那麼多假難民來港。陳又建議，當局應考慮是否要提高吃狗肉等行為的判決，令外籍或假難民人士投鼠忌器。