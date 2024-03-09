東呼即應：YouTube淫片網上任人睇 東方6度舉報促正視問題

東呼即應斥教壞細路 再發現5段販賤裸露 醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube，傳播的色情影片長揭長有，東方傳媒機構（下稱「東方」）又發現5條YouTube影片，均有大量裸露或性器官大特寫的片段，昨日第6度致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，促嚴肅跟進及正視問題。至於東方3月1日的檢舉，警方回覆指案件已交由網絡安全及科技罪案調查科跟進。

第一條影片是3名裸體模特兒在車房拍攝2024年月曆，一絲不掛，胸部無打格，穿上高跟鞋，各人在多款名車旁搔首弄姿，不時自摸，又互相擁擠時而打開大腿及翹起臀部，對鏡頭前擺出誘人動作，又用水槍噴濕自己。第二條影片是一名打扮華麗、穿上裙子的女行為藝術家，走到法國畫家所畫的女性性器官《世界的起源》作品前，突然坐在地上打開大腿，用雙手撥開陰部展示人前，有在場人士拍手，有人上前干涉，陰部全程無打格。

無打格剃陰毛 大特寫性器官 第3條影片一班男子攝影團，帶同兩名火辣女模特兒在波羅的海芬蘭灣拍攝，全程無打格，兩女赤條條在沙灘、石頭、木頭及草叢上，擺出自摸、張開大腿及翹起臀部等撩人動作。期間，將一隻小蜥蜴放在女模特兒的胸部及臀部，其中一名模特兒會穿上網衣及脫去一半衣服露胸露臀拍攝。

YouTube有大量影片以示範除毛及剃毛為名，以近鏡展露陰部及肛門，大部分無打格，裸露程度令人髮指。第4條影片就是長逾11分鐘的下體剃毛過程片，一名女子先跪在浴缸內翹起臀部，由一名男子從後用剃刀剃去肛門及陰部的毛，男子邊剃邊用手潑水清洗陰部及肛門，之後女子坐在浴缸內，自行剃陰部前面的恥毛，全程無打格大特寫陰部。

倡修例管理社交平台承辦商 而第5條片是比堅尼位熱蠟脫毛過程，並聲稱是給予初學者的專業教學，女子剃毛後躺在床上，一名男子替她消毒陰部，然後在其陰部附近皮膚上鋪蠟，再猛力拔去毛髮。過程中，女子不斷抽搐，男子又不時在陰部塗上粉末，全程亦是逾11分鐘大特寫陰部，並無打格。

明光社總幹事蔡志森表示，其實現在向未成年人士展示一些有裸露或者不適合兒童觀看的不雅圖片，理論上是犯法的，政府有責任去管理社交平台的承辦商，而承辦商有責任避免這些內容，避免讓年輕人及未成年人接觸到相關內容。以前有所謂的過濾軟件過濾一般網站，但像這些影片平台，他認為過濾軟件是做不到的，所以需要依靠平台供應商的自律，設法令年輕人接觸不到。蔡認為，其實學校也好，家長也好都是兩難的，等於上網有好處，但也有可能接觸到不良資訊，政府應該想辦法如何修訂法例，社交平台也有責任自己去做好監管。

東方去信警務處要求跟進YouTube影片。 模特兒沙灘拍攝裸照 東呼即應爆料熱線 裸模車房拍攝月曆 翹臀剃肛門陰部恥毛 東網版面新設計一撳即睇 女子畫作前撥開陰部 熱蠟脫毛特寫陰部