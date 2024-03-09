婦女家教家風認同度 港遜中山 倡訂每年4日親子假改善關係

【本報訊】良好的家教家風是家庭幸福和諧的保障，有機構昨公布調查發現，香港婦女的總體家教家風認同度低於中山婦女，逾66%中山婦女認為夫妻關係和諧、家庭氛圍親密，遠高於香港婦女的34.62%，惟香港婦女卻更認同男性是家庭的中心。調查機構建議，港府應設立每年4日的親子假，以便家長陪同未成年的子女出席運動會等活動，又建議於社區設立交流及活動平台，加強家庭內部及鄰舍之間的互信。

香港好聯盟於1月訪問1,095名18歲或以上香港婦女，了解香港已婚已育女性對家教家風的看法。為進行結果對比，調查亦在廣東省中山市同步開展，共訪問2,023名18歲或以上中山婦女。調查發現，香港婦女的總體家教家風認同度為112.99分（總分200分），較中山婦女的127.07分低逾14分；當中的5個細項，包括家庭行為規範、家庭價值觀念、家庭生活方式、家庭親密度及家庭教育，香港均落後中山。

更認同男性是家庭中心 然而，對於男子中心觀念，包括至少生一個兒子傳宗接代、長子應該繼承較多的家產、已婚婦女更應該幫助夫家等，中山婦女的認同度為3.77分（總分15分），低於香港婦女的4.64分，顯示中山婦女的女性自我意識更高，香港婦女則更加認同男性是家庭的中心。

此外，有66.57%中山婦女認為夫妻關係和諧，家庭氛圍輕鬆、親密、相互支持，遠高於香港婦女的34.62%。同時，有68.14%中山婦女認為與孩子的關係親密，同樣高於香港婦女的49.28%。

調查發現，有54.45%中山婦女每天陪伴孩子兩小時以上，惟香港婦女只有44%。數據反映，中山婦女每日陪伴孩子時間更長，更易與孩子培養親密關係，或是導致香港婦女與孩子親密度不及中山婦女的原因。