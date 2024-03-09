社福津助一削再削 基層生活保障更弱

財赤壓力轉嫁業界 中大型機構更難捱 因應各政府部門需要每年削減經常開支1%，由2025/26年度起兩個財政年度，獲津助逾5,000萬元的社福機構將要削減2%及3%，受影響機構佔整體三分之一。社福界議員狄志遠表示，政府不應該將財赤壓力轉嫁社福界，政府有責任為基層市民提供生活保障，他憂慮削減社福開支會加劇基層市民的負擔同壓力，建議政府能與大型社福機構商討，再考慮調整空間。

狄志遠昨日在電台節目指出，社福服務對社會十分重要，例如現時照顧者壓力、精神問題等浮現，政府有責任為基層市民分擔基本生活所需，合理地分配資源，否則憂慮日後會有更多的家庭慘劇發生。他又指，過往社福機構在一筆過撥款下，資源已減少7%至8%。他理解政府會出現短期赤字，但不應該「一刀切」地轉嫁至基層上。

資源緊絀下減人損服務質素 狄稱，目前大型機構25%的儲備金，已不再需要上繳政府，然而大型機構並不一定擁有更豐富的資源，他們往往需要負責更多的服務，因此有更大支出。他舉例，獲撥款5,003萬元資助的「中大型機構」，雖剛好高於5,000萬元資助的削資界線，但其規模卻未至於可承受減少資助後的財政壓力，其資源亦難以靈活調動。

他又指，小型機構可能只負責一個老人院，大型機構可能負責10個老人院，削資令大型機構捉襟見肘，加上現時社福界人手招募困難，要有比較合理和高的人工才請到人，因此調整人工方面都加大了開支。他坦言，面對資源緊絀的時候，一是減人、一是減人工，這樣不論對士氣抑或服務質素都有影響。

盼當局按情況商討調整空間 他相信，勞工及福利局在開支方面已考慮到細機構的資源比較緊絀，然而大型機構似乎要承受小型機構的情況，需要合共減3%的資源，期望政府能與大型機構商討，特別是撥款只略多於5,000萬元的機構，了解他們是否支撐得到，再考慮有否調整空間。

勞福局日前與160多間營辦津助福利服務的機構管理層會面，交代削減津助和紓緩安排，其中提到，獲撥款額5,000萬元或以上的大型機構，要在2025/26和2026/27年度削減2%及3%津助；而撥款額少於5,000萬元的機構被削減的津助則全數由社署承擔，即共119間機構將不受削減津助影響，約佔所有營辦津助福利服務機構數目的三分之二。