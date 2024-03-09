小天瑜腸不蠕動需抽奶水 周父癌指數復常為愛女打氣

【本報訊】不幸患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤的8歲女童周天瑜，在2020年手術期間疑因醫療事故而變成植物人。周父近日在社交平台發放探望小天瑜最新影片，片中看見周父用手按摩天瑜胃部，稱護士透露過去兩日，天瑜的腸臟不蠕動，不能消化牛奶，還有嘔吐現象，醫護人員要從她的胃裏抽出奶水，暫時要改吊葡萄糖水。

免受痛楚 盡量不抽血 周父又指，醫生說因天瑜的血管幾乎已「用過晒」，抽血比較困難，為了不想以針直接扎入皮膚抽血，令她承受痛楚，所以與醫生商量後，現時盡量也不會為她抽血。

其後，周父向天瑜訴說自己病情，指自已做了55次電療、4次化療，餘下仍要多做3次化療。早前抽血檢查，顯示癌症指數為2.8，現已回復正常水平，4.6以下是正常，最高時去到27，比較嚴重，經過治療後情況有好轉，癌細胞亦沒有擴散到腦部，並輕撫愛女臉龐鼓勵她與爸爸一起加油。

周父更指現時身體情況穩定，有空會去當義工幫助別人，例如到老人院探訪長者，並指做義工會令人開心，自己當義工後更能深深體會，「最近自己當義工後，覺得自己幫到人，自己有價值。」