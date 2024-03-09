內科使用率逾100% 促那打素擴建

婦產科心臟科亦需追落後增設 香港公營醫療系統供不應求。大埔區議會社會福利、房屋及發展規劃委員會昨舉行會議，討論醫管局在大埔區提供醫療服務的情況，雅麗氏何妙齡那打素醫院代表指出該院內科使用率超100%。會上多名區議員促擴建醫院，指大埔區高齡人口日漸增多，而且使用率高企，直言醫療服務面對老年人口「幾多都唔夠」，又促增設婦產科和心臟科服務。

據當局統計，大埔那打素醫院在上月29日至本月6日期間，急症室約有225至328人使用，內科服務使用率為103%至119%，兒科使用率為約45%至68%，骨科使用率則為約71%至83%。

冀衞生署派員出席會議 大埔區區議員胡綽謙指出，目前大埔區有新屋苑落成加上有不少新人口遷入，而大埔那打素醫院目前使用率為100%，因此認為有擴建必要。

他又促請委員會去信當局支持擴建那打素醫院和王少清家庭醫學中心，又引述大埔那打素醫院院長冼藝泉曾言，王少清家庭醫學中心目前情況為一間屋有兩個租客，租客則為醫管局和衞生署，因為該中心由兩個部門提供服務，胡議員認為只有醫管局同意推行政策不可成事，具體工作仍需要政府同意才可成事，因此促請衞生署派員出席委員會會議聽取區議員意見，指如果衞生署不派員出席，屆時就應需要更高級部門，坦言如果區議員要「做到下情上達」，區議會會議都需要有人出席。

區議員溫官球同樣指大埔區面對人口老化，醫療服務面對老年人口「幾多都唔夠」，又指大埔那打素醫院初心為以婦產科起家，因此支持擴建和希望可以爭取有婦產科服務。

他續指出醫院應該有心臟科，而過往由於沒有心臟科，有市民因突發冠心病病發，被轉送至沙田威爾斯醫院途中不治。

唯一未提供通波仔醫院 院長冼藝泉指，清楚那打素作為大埔區醫院欠缺心臟科，該院雖然有設施可以穩定心臟病病情，但欠缺設備進行手術，同意是「差啲」，屬唯一一間無通波仔醫院，承認作為地區性醫院情況為不理想。不過目前已爭取有限度心臟科服務，心臟科醫生和儀器已到埗，認為屬「好大提升」和「追落後」，然而目前未有24小時的心臟科服務，強調會繼續爭取。至於婦產科同樣會繼續爭取設立。