元宵市集反應佳 商戶盼延營業時間

【本報訊】18區舉辦日夜都繽紛活動，其中黃大仙元宵燈FUN樂市集於上月結束，區議會大會昨日討論活動成效，指活動成功吸引人流達11.4萬多人次，而商戶回饋指對活動整體安排、宣傳工作及攤位配置的平均評分約為4.5分，不過希望進一步延長營業時間。

身兼黃大仙提振地區經濟專責工作小組主席的區議員李鎧麟表示，活動期間透過問卷調查收集參展商戶對是次活動整體氣氛及營運安排的意見，以5分為滿分，商戶對活動整體安排、宣傳工作及攤位配置的平均評分約為4.5分。他又指部分參展商已向主辦單位查詢未來同類型活動安排，表示願意再次參與，並期望進一步延長營業時間。

振興經濟「完全達到」 參加者方面，他指是次活動吸引了眾多區內外市民及遊客到場消費和參觀，參加者普遍對今次活動表示歡迎，認為是次活動內容非常多元化。不過，李指由於參展商不願意透露實際盈利金額，因此未能提供生意額等數據，而區議員李東江也指未能透露實際數字，但振興經濟目標「完全達到」。