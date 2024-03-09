黃大仙擬大增集水溝 加強疏導洪流

防淹浸再為患 下月敲定工作清單 去年9月香港發生「500年一遇」大暴雨，導致多區出現嚴重水浸，當中黃大仙區的低窪地區更出現「瀑布」，黃大仙區議會大會昨討論預防黃大仙區內出現大規模水浸的措施，渠務署等政府部門指將大量增加集水溝數量，更有位置增加約50%，餘下設施亦將在4月份完成，不過有區議員表示即使集水溝增加，仍要留意渠道流向哪個位置。黃大仙民政專員胡鉅華表示措施為「恒常更新」的「活文件」，在雨季前、4月份將敲定工作清單。

調查指龍翔道屬重災區 黃大仙全體區議員聯同區關愛隊以及區內的地區團體，於2024年1月開展問卷調查的工作，了解市民對區內水浸黑點和預防措施的看法。截至2月底，黃大仙區議會共收回超過15,000份已填妥的問卷。

根據問卷調查的分析結果，受訪者普遍認為「龍翔道及其附近範圍」及「黃大仙中心北館地下及其對出位置」為該區水浸最嚴重的位置，其次為「彩虹道近采頤花園對出位置」及「牛池灣村」。部分地區持份者反映「蒲崗村道一帶」、「鑽石山地鐵站周邊範圍」及「彩雲邨近明麗樓和啟輝樓一帶」曾於去年特大暴雨時出現水浸。

此外，部分地區持份者認為去年特大暴雨期間，區內多處正開展工程並設有多個地盤，部分地盤承建商或未有妥善處理工地內的泥沙及建築廢料，以致可能出現建築材料、淤泥及碎屑經排水口進入主要渠道，堵塞渠管的情況，加劇水浸問題。

針對大量雨水湧入港鐵站的問題，路政署計劃加長在龍翔道南館方向的石屎欄，以阻擋雨水由龍翔道西行線經現時的行人路石屎欄缺口湧入港鐵站。胡鉅華表示上次水浸在周末，因此如果地盤沒有人開工便會沒有人處理，指雨季將加密清理地區路面垃圾。食物環境衞生署黃大仙環境衞生總監湯淑婷也指下雨路面上淤泥較多，會增添泥剷，在雨季期間加強清理和巡查。

倡設警報系統提醒撤離 多位區議員詢問集水溝疏導能力。渠務署代表指由於落雨有雜物遮擋集水溝，影響疏導能力，現時將加更多集水溝，以恢復原本收水功能區。區議員丘燿誠表示即便集水溝增加，但渠去水位置如能伸延到啟德河，能否減少水浸情況。區議員莫健榮也指「不怕一萬只怕萬一」，建議設立警報系統，提醒居民撤離，以及設置黃大仙區庇護的地方，又指隨着科技時間進步，可利用新物料防洪，如使用疏水地磚。