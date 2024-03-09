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遏違泊 旺角拖走12車輛

造成嚴重阻塞的車輛被拖走。 造成嚴重阻塞的車輛被拖走。
造成嚴重阻塞的車輛被拖走。
【本報訊】旺角區聯同西九龍區執法人員，於本周四（7日）舉行交通日，在區內多個交通黑點嚴厲執法，主要打擊違例泊車相關的交通違例事項，以確保區內交通暢順及提高道路使用者的守法及交通安全意識。期間，人員即時拖走12輛造成嚴重阻塞的違例停泊車輛。
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