屯門新墟單位 男女欠租半年 收樓清潔揭玻璃樽藏2嬰屍

【本報訊】屯門新墟欠租單位，璃樽藏兩嬰屍，兩租客被捕。消息指出，事發單位位於屯門啓民徑15號美恒大樓C座、一個約於一年多前已出租的單位，由於租客在最近半年欠租，業主遂於本周二與有關租客簽署終止租約文件，待租客遷出後，業主便於翌日安排工人清走該單位的雜物及垃圾。

非法處理屍體調查 拘2男女 至昨日上午10時許，工人繼續清理單位，期間在客廳近梳化之角位處，發現兩個俱約30厘米高、直徑15厘米的圓柱體玻璃瓶。由於玻璃樽內有不明液體且以紅色膠蓋密封，並被一塊長白色布遮掩，覺可疑下遂仔細查看，結果赫見兩個樽內各放有一具嬰屍，遂慌忙報案求助及通知業主。

救援人員接報趕至，經檢查後證實該兩名嬰兒已經死亡。消息指，執法人員經初步調查後，拘捕該單位一男一女租客，案件列作「屍體發現」及「非法處理屍體」跟進，並調查有關單位的用途。據了解，該兩具嬰屍體形不足一歲，至於性別有待確定。