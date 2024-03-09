3日2宗內河船偷運「博大霧」 檢2億貨斷私梟米路

搜出記憶體香煙板腦 另有貴價保健鹿胎素 海關於上周四（2月29日）及上周六（2日）偵破兩宗大型海路走私案，分別從兩艘由香港開往澳門和內地的內河船上，鎖定兩個可疑貨櫃，從中檢獲中央處理器、電腦記憶體、保健食品等高價值走私貨，總市值約2.11億元，倘成功偷運，料可逃避約一億元稅款。海關指出，案中有境外中介人操控本地空殼公司進行走私，並且利用內河船流動性強的特點，以及近日的潮濕天氣「博大霧」意圖瞞天過海。海關正追查兩案有否關聯，不排除有進一步拘捕行動。

調查人員表示，海關接獲有船隻進行走私活動的情報後，隨即派遣船隊採取行動，其中在上周四凌晨約1時05分，海關區域巡邏船於接近本港西北面的水界附近，截停一艘由香港前往澳門的內河船，當時船上有6名內地船員，並且載有大量貨櫃。關員在核對載貨艙單後，對其中一個報稱載有衣服和化妝品的貨櫃起疑。而在上周六下午約5時，海關再在相近水域截停一艘前往內地黃埔、載有7名內地船員的內河船，判斷其中一個報稱載有電腦線材、外殼和清潔用品的貨櫃有可疑。

海關其後押送該兩艘船隻到屯門內河碼頭作進一步檢查，在第一艘內河船的可疑貨櫃內，檢獲16萬支香煙、1.7萬克雪茄、4,400支加熱煙以及約3,100盒藥劑製品等懷疑走私貨，總值約1,100萬元。海關調查後，發現其付貨單上寫有一間本地物流公司，惟經了解後，得悉相關公司並無發出該付貨單，相信有人偷用其名義「過橋」。

境外中介操控本地空殼公司 至於在第二艘內河船的可疑貨櫃內，關員揭發內藏大批懷疑走私電子產品，包括約2.8萬件中央處理器、約9.3萬件電腦記憶體、約6,200件電腦硬碟、約4,600部平板電腦、超過15萬件電子產品及其配件，以及5,700樽保健食品，全部貨物總值高達兩億元，打破過去兩年的內河船走私案件貨值最高紀錄。

據了解，涉案保健食品是聲稱可以支持細胞生長、保持人體健康的鹿胎素膠囊，若被走私至內地，估計每樽可以用超過5,000元出售；整批貨逃避的稅項估計達到3,000萬元。就該宗案件，海關相信有一位身處境外的中介人，操控一間本地的空殼公司安排貨物運送。

人員解釋，走私分子不斷改變其犯罪模式，除了以遠洋輪船進行大型走私活動，亦覷準內河船流動性高、航線及航班相對不固定，而且內港有很多不同的上落貨地點，藉此逃避海關偵查。不過，涉案私梟的犯案手法相當粗疏，試圖透過小量已申報貨物，掩飾大量走私貨，同時為了增加載貨量，嘗試把所有貨物的原有包裝拆除，然後重新進行包裝，務求在貨櫃騰出最大空間，收藏最多貨物。

潮濕損能見度 專揀深夜行動 海關在最近一個月已偵破3宗利用內河船走私的案件，發現私梟往往選擇在黃昏至深夜時分、海面能見度最差的時候進行走私，特別是近期季節較為潮濕和大霧，有利掩飾他們的不法活動。

海關相信，今次行動已對走私分子造成沉重打擊，雖然有部分涉案貨物是被走私至澳門，惟最終目的地估計仍是內地。海關會繼續與兩地執法機關進行情報交流，追查走私集團幕後主腦的身份、貨物來源及上述兩案是否互有關連。

電腦記憶體：大批電腦記憶體在貨櫃內搜出。 電腦中央處理器：懷疑走私貨數量龐大，總值逾2.1億元。 走私手法圖