學校縮班 教局倡超額老師放無薪假

【本報訊】小一入學人數大減，教育界亦面臨教師過剩的現象。教育局日前向小學發出開班信，坦承今年仍有一間小學被「派0班」，亦有不少學校因收生不足而需縮班，衍生超額教師問題。該局向資助小學發出的通告更出辣招，呼籲各資助小學可考慮批准教師放一年無薪假期，甚至採取共享教職等措施紓緩壓力，以解決部分學校在2024/25學年可能出現的超額教師。

或共享教職 薪金按比例分配 教育局指，學校應盡量減少超額教師的數目，例如以共享教職的方式，在教師自願參與和不影響學生學習的原則下，在確定超額教師人選前，訂出共享教職的計劃，例如兩名教師以不同的分工安排共享一個職位，薪金按比例分配。另外當局亦指校方可考慮批准教師放取為期一年或以上的無薪假期，以解決超額的問題。

而營辦超過一所學校的辦學團體，須先自行調配轄下學校的超額教師，以填補其屬校的教職空缺，若超額教師的人數較空缺為多，辦學團體須制訂一套調配準則，以填補轄下學校的所有空缺。當局指辦學團體如能及早完成調配工作，實有助解決超額教師情況，並方便餘下的超額教師向其他學校尋找教職。

當局續指，學校須於4月30日或以前向教育局呈報未能為原校或同一辦學團體學校所吸納的超額教師名單，局方將透過發放教職空缺資料等方式協助超額教師申請教職。當局強調學校必須採取適當措施，減少超額教師的人數，並相信，在各辦學團體及學校的全力支持和通力合作下，超額教師情況可得以解決。